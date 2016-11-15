Главный радикал Украины готовит импичмент президента Порошенко

Во вторник, 15 ноября, на заседании украинского парламента лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко представил проект постановления о начале процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко.

В проекте от главного радикала страны майдана предлагается не только начать процедуру импичмента, но также создать «Специальную временную следственную комиссию по расследованию действий президента». Ляшко предлагает включить в состав специальной следственной комиссии «специального прокурора и специальных следователей, предложенных депутатскими фракциями и группами Верховной Рады».

Активно поддержала эту идею давний политический враг президента — старожил украинской политики, непотопляемая Юлия Тимошенко. Она, в частности, заявила: «Что касается вопроса и разговорах об импичменте президента, я считаю, что этот президент заработал уже на 5 импичментов».

Напомним: еще в апреле в Радикальной партии заявляли, что собрали уже 51подпись под инициативой о начале процедуры импичмента президента Украины, однако затем 5 депутатов свои подписи отозвали, в том числе и Юлия Тимошенко, которая тогда заявила, что «…все равно ничего не выйдет». По всем видно, теперь ситуация для импичмента на Украине созрела. Если успеют, конечно. Ведь собственный «импичмент» может устроить власти народ Украины…