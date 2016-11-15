Луценко: План «Шатун» — это фикция, настоящее «наступление» России — в экономической сфере

Все попытки власти выставить реальные протесты возмущенных граждан как часть какого-то плана ФСБ по развалу страны — это фикция. Зато «агрессия России» происходит сегодня в экономической сфере, в частности, через российские банки.

Такое мнение выразил народный депутат от партии ВО «Батькивщина» Игорь Луценко.

Депутат заявил, что Россия сегодня пытается захватить Украину, в частности, через экономические методы и банковский сектор: «Шатун» — это фикция. Есть планы по захвату государства — но через экономические факторы. Надо смотреть, как работают российские банки. Это мягкая экспансия, и Россия именно так работает. За последние полтора года российские банки увеличили долю на Украине от 14% до 60% рынка».

В свою очередь, народный депутат уверен, что настоящей причиной акций протеста — есть социальная несправедливость, которую продемонстрировали, в частности, обнародование деклараций чиновников и нардепов, а также — бездействие власти в расследовании преступлений против участников революции достоинства.

«До сих пор не наказаны те, кто расстреливал майдан. Это полное бездействие власти. Таким образом создается противостояние власти и общества. И сегодня мы не можем объяснить, откуда взялась моральная пропасть в обществе. Она намного больше служит основанием для протестов, чем социальная ситуация. Ведь когда мы видим миллионы наличных в декларации чиновников, то в этом и заключается настоящая причина протеста общества», — резюмировал народный избранник.