Олег Ляшко продался Петру Порошенко, — Луценко

Лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко последние несколько недель работает на президента Украины Петра Порошенко, критикуя оппозицию в парламенте.

Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции ВО «Баткивщина» Игорь Луценко, объясняя, почему Ляшко сегодня во время сессии ВРУ сорвал выступление члена своей фракции Юрия Шухевича.

В частности, избранник отметил: «Почему так происходит, что члены фракции господина Ляшко не слушаются господина Ляшко? А так как Ляшко сейчас работает именно на Порошенко. Он, грубо говоря, ему продался. И занимается выполнением его политических заказов — критикой оппозиции. Это произошло несколько недель назад».

Игорь Луценко уточнил, что, по его мнению, Юрий Шухевич не воспринял такое резкое изменение позиции лидера фракции и хотел по этому поводу высказаться с трибуны ВРУ. Зато Ляшко не дал ему этого сделать.

Напомним, что сегодня, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что представители «московского врага» намерены убить депутата Юрия Шухевича для дестабилизации ситуации на Украине.

Перед тем Ляшко сорвал выступление народного депутата, соратника по фракции Юрия Шухевича.