ВСУ обстреливают из артиллерии южные села Донецкой Народной Республики

Во вторник, 15 ноября, ближе к вечеру, украинские оккупанты начали обстреливать из тяжелой артиллерии села Безыменное и Саханка Новоазовского района на юге ДНР. «Около 16:40 украинская армия открыла огонь по селам Саханка и Безыменное Новоазовского района из артиллерийских орудий калибрами 122 и 152 мм»,- говорится в сообщении минобороны Республики.

В результате этих обстрелов нарушено электроснабжение всего Новоазовского района. Об этом сообщает и.о. главы районной администрации Анатолий Яновский: «Сегодня вечером в результате обстрелов со стороны украинских силовиков была перебита электролиния мощностью 110 кВт, в результате чего без света остался весь Новоазовский район».