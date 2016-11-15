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Гонтареву надо уволить, а Нацбанк — проверить, — депутат Куприй

опубликовано vinodelov в Втр, 15/11/2016 - 23:04 Новость: тема тэги гео
Гонтарева Лера

Руководство государства медленно реагирует на вызовы общества. Ведь председателя Нацбанка Валерию Гонтареву предлагали уволить еще в начале 2016 года. Об этом заявил внефракционный народный депутат Виталий Куприй.

«Согласно закону Украины о Национальном банке, его председатель несет персональную ответственность за работу банка. Зато Нацбанк создает правила игры и допускает или не допускает деятельность коммерческих банков на территории Украины. Ведь именно главный банк страны контролирует деятельность коммерческих банков и проверяет их активы», — отметил народный депутат.

Именно поэтому, считает Куприй, глава Нацбанка Валерия Гонтарева должна нести дисциплинарную ответственность, которая предусматривает освобождение от должности. А непрозрачная деятельность Нацбанка должна пройти полную и тщательную проверку.

Напомним, сегодня, 15 ноября, в Киеве состоялись акции протеста обманутых вкладчиков банков. Поэтому Верховная Рада приняла в целом законопроект, который будет способствовать защите прав физических лиц, которые были обмануты посредством банков, в том числе физических лиц — клиентов ПАО «Банк Михайловский».

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