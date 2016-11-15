Открытие русофобки: жители Днепропетровска ненавидят страну майдана и ждут русский мир

Об этом написала на своей странице в социальной сети некая Людмила Шевченко, которая с начала войны переехала в Днепропетровск. Она рассказала, что в прошлом году она ехала в одном салоне с пассажиром, у которого на телефоне был установлен в качестве звонка Гимн России. Сегодня она вновь встретила этого человека в том же трамвае. И снова зазвонил его телефон. Вот ее текст: «Я повернулась к нему и предложила переехать в Россию, если у него такая любовь. На что он мне ответил: „Я подожду пока Россия придет сюда“. И здесь подключилась куча народу, начали на меня ОРАТЬ, мол пусть играет то, что ему нравится, какая мне разница. Я спокойно сказала, что мы воюем с Россией и поэтому не уместно сейчас. И понеслось… пол-вагона на меня орало, что у нас нет войны и все они ждут освобождения, ждут Россию.

Я, естественно, сказала, что из Донецка и предложила им переехать туда, зачем разрушать все города, если уже есть подготовленные для их „хорошей“ жизни. Ко мне подбежал мужчина лет пятидесяти с другого конца трамвая и начал орать что он ездит за двухсотыми, и он в Донецке чаще бывает, чем я дома. Дальше началась массовая истерика, кричали ВСЕ, я уже не могла перекричать эту толпу сумасшедших. Когда они перестали кричать, я им пожелала обязательно дождаться „русского мира“ и чтобы первые снаряды прилетели в их дома. Но самое обидное для меня было, что НИКТО!!! ни один человек из полного вагона людей не сказал ни слова на защиту Украины. Противно теперь даже ходить по городу, ужасное отвращение к людям!».

Такой вот жалобный монолог обиженной «патриотки» Украины, которая почему-то забыла о том, что именно Киев послал на Донбасс войска и военную технику, объявив так называемую «АТО», которая почти три года уничтожает и Украину, и Донбасс.