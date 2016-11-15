Дело не "экономическое"

Известный российский публицист Михаил Хазин считает , что задержание теперь уже бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева косвенно связано с избранием Дональда Трампа президентом США. То есть, сама новость о задержании не "экономическая". Скорее, это похоже на активизацию противостояния различных сторон в российской элите. Если бы не выиграл Трамп, это было бы принципиально невозможно.

В настоящее время речь идет о признаках получения взятки Алексеем Улюкаевым в размере двух миллионов долларов. Источники утверждают, что бывший министр получил деньги за выданную ведомством положительную оценку, с помощью которой компания "Роснефть" приобрела государственный пакет акций "Башнефти". В том случае, если вина будет установлена следствием и доказана судом, Алексею Улюкаеву грозит тюремное заключение. Судя по весьма нервной реакции большинства либеральных экономистов на факт данного задержания, утверждение Михаила Хазина весьма близко к истине.

Известный экономист обращает внимание, что современная российская элита экономического блока создавалась в девяностые годы командой Билла Клинтона. Вполне естественно, что российские либералы очень близки к той группе, которая двигала в президенты Хиллари Клинтон.

Еще в бытность становления российской экономической модели после распада Советского Союза команда Гайдара–Чубайса исключила любые альтернативные варианты экономического развития России. С 2012 года (в смысле экономики) страна демонстрирует лишь спад, причем именно действующие экономические подходы обеспечивают ускорение оттока капитала из Российской Федерации. Это происходило одновременно с мощной девальвацией рубля (около 100% - ред.).

По мнению Михаила Хазина, элиты в мире как правило являются неподсудными, однако, сейчас серьезные административные изменения происходят в Соединенных Штатах. Что и позволило снизить уровень протекции российских либералов. Совпадение, при котором за несколько часов до задержания Улюкаева Владимир Путин впервые побеседовал по телефону с Дональдом Трампом, российский экономист находит символичным. Само задержание человека в ранге министра может означать, что российские либералы больше не располагают прежней мощной американской политической "крышей".

Теперь основной вопрос, что последует далее. Будет ли тенденция продолжена, будет ли противодействие и в чем конкретно оно будет выражено. Если ультра-либералы решат побороться за свой статус, им необходимо проявлять активность на внутриполитическом поле. Таким образом, политические противоречия в российской элите резко обострились. Даже Дмитрий Медведев назвал обвинение министра экономического развития «тяжелым событием». Точно также считает и Алексей Кудрин, только он называет это событие "драматическим".

Между тем, по сообщению СК РФ, на пальцах бывшего главы Минэкономразвития были обнаружены следы от помеченных денег, которые чиновник якобы получил в качестве взятки. Кроме того, по сведениям официального представителя Следственного Комитета России Светланы Петренко следствие располагает аудио и видеозаписями, а также показаниями свидетелей, которые подтверждают виновность Алексея Улюкаева. Ранее адвокат обвиняемого Тимофей Гриднев заявил, что его подзащитный не признает себя виновным.