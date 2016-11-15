Безвиза с Евросоюзом для Украины в этом году не будет

Посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что руководство Европейского союза не будет в текущем году принимать положительное решение о безвизовом режиме для Украины, а перенесет свое решение на следующий год.

Польша по-прежнему выступает «паровозом», который тащит Украину в ЕС и поддерживает на всех политических фронтах. Польский посол заявил, что лидерам Европейского союза не нужно опасаться того, что введение безвизового режима с Грузией и Украиной спровоцирует новый виток миграционного кризиса в европейских странах.

В качестве примера Ян Пекло привел саму Польшу, где сейчас время работают миллионы украинцев и совершенно нет кризиса, как это случилось в Германии. «Это можно организовать, чтобы была польза и для Украины, и для Польши», -сказал посол в интервью журналистам.

Напомним: президент Украины заявил, что безвизовый режим с Евросоюзом Украина получит уже 24 ноября. Однако, по сообщениям зарубежных СМИ, рассмотрят этот вопрос не раньше марта 2017 года.