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Безвиза с Евросоюзом для Украины в этом году не будет

опубликовано vinodelov в Втр, 15/11/2016 - 23:38 Новость: тема тэги гео
Ян Пекло

Посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что руководство Европейского союза не будет в текущем году принимать положительное решение о безвизовом режиме для Украины, а перенесет свое решение на следующий год.

Польша по-прежнему выступает «паровозом», который тащит Украину в ЕС и поддерживает на всех политических фронтах. Польский посол заявил, что лидерам Европейского союза не нужно опасаться того, что введение безвизового режима с Грузией и Украиной спровоцирует новый виток миграционного кризиса в европейских странах.

В качестве примера Ян Пекло привел саму Польшу, где сейчас время работают миллионы украинцев и совершенно нет кризиса, как это случилось в Германии. «Это можно организовать, чтобы была польза и для Украины, и для Польши», -сказал посол в интервью журналистам.

Напомним: президент Украины заявил, что безвизовый режим с Евросоюзом Украина получит уже 24 ноября. Однако, по сообщениям зарубежных СМИ, рассмотрят этот вопрос не раньше марта 2017 года.

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