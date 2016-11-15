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Президент Украины Порошенко поговорил по телефону с президентом США Трампом и пригласил того в Киев

опубликовано vinodelov в Втр, 15/11/2016 - 23:48 Новость: тема тэги гео
Трамп порошенко
Телефонный разговор состоялся во вторник, 15 ноября, вечером. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко поздравил Трампа с победой на выборах и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства. Также он подчеркнул важность продолжения решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии «российской агрессии и осуществлении необходимых реформ».

Согласно сообщению пресс-службы украинского президента, собеседники договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двусторонней встречи.

Президент Порошенко пригласил президента Трампа приехать на Украину, когда тому это будет удобно.

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