Дональд Трамп как популярный в России политик

Если бы Дональд Трамп получил российское гражданство, как это сделали некоторые западные "звезды", он мог бы теоретически составить серьезную конкуренцию многим кандидатам в российские президенты. Как бы прозвучала предвыборная программа Трампа в российских реалиях? Рассмотрим основные тезисы.

1. Во главе Российской Федерации должен стоять человек, способный поднять экономику страны и могущий вести эффективные переговоры с лидерами других стран.

2. Государству на руководящих постах следует избавиться от тех, кто много говорит, но ничего не делает.

3. Кандидат в президенты участвует в выборах не ради денег и привилегий, а из-за желания повлиять на будущее России.

4. Кандидат не желает тратить слишком много денег на внешнеполитические проекты, а хочет сфокусироваться на благополучии своей страны.

5. Кандидат не намерен вести "благотворительную деятельность" за пределами своей страны. Внешнеполитические партнеры либо должны давать что-то взамен, либо защищать свои интересы самостоятельно.

6. Следует защитить свою страну от нелегальной миграции, которая является "рассадником криминала". Защита от нелегальной миграции должна осуществляться, в том числе, и современными техническими методами. Необходимо депортировать несколько миллионов нелегальных иммигрантов, находящихся на территории Российской Федерации, потому что их содержание менее выгодно, чем их депортация. Для работы в России должны быть введены рабочие визы, стоимость которых должна быть адекватной. Иммиграция из нестабильных стран, где наблюдается разгул терроризма, должна быть приостановлена. Иммиграция должна осуществляться на законных основаниях.

7. Подозреваемые в связи с экстремистами, должны быть взяты на контроль. Причем, не только они сами, но и их ближайшие родственники. Поскольку они отлично знают, чем занимаются пособники экстремистов. Лица, совершающие террористические акты должны точно знать, что это неотвратимо отразится на членах их семей в смысле ответственности. Поэтому, потенциальные террористы должны быть в курсе. Преследования касаются только радикальных исламистских проявлений, но не относятся к традиционному исламу.

8. Необходимо налаживать отношения с США и совместно урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, объединив усилия против террористов. Кроме того, необходимо побыстрее урегулировать все острые международные конфликты.

9. Американский президент Дональд Трамп пытается изменить политику предыдущей администрации в смысле повышения самосознания американских граждан. Это следует всячески приветствовать.

10. Необходимо создать "новый хребет нации", вложив в российскую промышленность триллионы рублей. Правительство должно всячески развивать собственную промышленность, а также строить новые дороги, мосты и аэропорты. Российская промышленность должна развиваться за счет снижения налогов и снижения уровня госрегулирования. Угольным предприятиям необходимо предоставить льготы.

11. Налоговое бремя для представителей среднего российского класса и среднего бизнеса должно быть уменьшено. Чтобы повысить рентабельность производства на территории РФ и создать новые рабочие места необходимо постепенно снизить ставку налогов для предприятий до 15%. Минимальная заработная плата должна быть повышена хотя бы до 600 рублей в час.

12. Сокращение расходов на медицинские программы для пожилых и малоимущих россиян неприемлемы. Необходимо предоставить налоговые льготы родителям. Расходы на воспитание детей должны вычитаться из налогов на прибыль, оплачиваемых семьями. Льготы не будут распространяться на тех родителей, кто зарабатывает более 16 млн. рублей в год.

13. Детям из малообеспеченных семей следует выделять государственные гранты на образование. Это касается не только высшего, но и среднего образования в специализированных школах.

14. Вместо того, чтобы обвинять всех владельцев огнестрельного оружия, следует более серьезно подойти к уголовному преследованию опасных преступников.

15. России следует поддерживать лишь те международные торговые соглашения, которые создают в стране рабочие места. В противном случае, необходимо пересмотреть действующие соглашения.

16. В борьбе с международным терроризмом следует опираться на государства Ближнего Востока, заинтересованные в решении этой проблемы.

Таковы некоторые основные пункты предвыборной программы того кандидата, кто захотел бы использовать наработки предвыборного штаба консервативного республиканца Дональда Трампа. Действующая российская программа, осуществляемая годами, особенно в экономической и социальной сфере смотрится откровенно либеральной. Особенно на фоне предвыборных заявлений кандидата в американские президенты. Тот, кто смог бы воплотить тезисы Трампа в России, безусловно, мог бы считаться здесь национальным героем.

Некоторые полагают, что, в том, что Россия - не Америка виноваты климат и мировоззрение. Однако, есть предположение, что дело не только в этом. Главное, что отличает Россию и США - это степень внутренней самостоятельности. Речь здесь идет, конечно, не о рядовых гражданах.

P.S. Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обсудили факт задержания министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Накануне СК РФ произвел следственное мероприятие в рамках дела о получении взятки. Вопрос: это действительно новый господствующий тренд или всего лишь предмет для очередного политического торга?