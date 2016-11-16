Сводка событий в Сирии за 15 ноября 2016 года
«Сегодня в 10:30 и в 11:00 мы начали большую операцию по нанесению массированного огневого поражения по позициям ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб и Хомс», – сообщил Шойгу.
Министр отметил, что береговые ракетные комплексы «Бастион» совершили пуски по целям в глубине Сирии. «И впервые в истории российского Военно-морского флота в боевых действиях начал принимать участие, авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". И сегодня с этого крейсера начали работать наши самолеты Су-33. До этого мы вели очень тщательную, основательную разведку по всем целям. Основные из них — это склады с боеприпасами, это скопление и в основном центре подготовки вооруженных формирований, если говорить точнее — террористов. Это, безусловно, заводы, не цеха, а именно заводы, по изготовлению разного рода средств, довольно серьезного массового поражения»,— заявил Шойгу.
В этой операции также принимает участие фрегат «Адмирал Григорович», совершивший пуски крылатых ракет «Калибр»,
Президент России Владимир Путин заявил, что ставил задачу по надежному воздушному прикрытию российских сил в Тартусе и Хмеймиме; министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее выполнении.
«Я просил Вас и Генеральный штаб подумать и осуществить комплекс мероприятий по надежной защите, по прикрытию пункта базирования и в Тартусе и пункта базирования Хмеймим и с воздуха, и с моря. Какие предприняты для этого действия?» – спросил Путин.
Шойгу доложил, что была проведена большая работа по организации хорошо эшелонированной системы обороны. В частности, он упомянул работу систем С-400 и С-300. Морская группировка России надежно прикрыта «Бастионами», комплексы «Панцирь» также ее защищают, сообщил Шойгу.
Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 940. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 69.
За сутки зафиксировано 45 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (19), Дамаск (20), Латакия (2), Хама (3), Дараа (1).
Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.
Утверждения ряда зарубежных СМИ о якобы бомбардировке ВКС РФ "третьего за сутки госпиталя" в Алеппо - обыкновенная ложь, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Сообщения катарского телеканала "Аль-Джазира", расположенной в Великобритании "Сирийской обсерватории прав человека" и других подобных ресурсов о якобы бомбардировке самолетами ВКС России "третьего за сутки госпиталя" в Алеппо являются обыкновенной ложью", - отмечается в заявлении, размещенном на официальном сайте Минобороны. По словам представителя ведомства, "самолеты ВКС России и ВВС Сирии уже 28 суток не наносят вообще никаких ударов по Алеппо".
Президент России Владимир Путин обсудил со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым ситуацию в Сирии. Телефонный разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.
В МИД Сирии попросили руководство Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в Алеппо своих экспертов для расследования случаев применения экстремистскими группировками отравляющих веществ.
В министерстве считают, что ООН и ОЗХО не уделяют должного внимания ситуациям с применением химоружия террористами в Сирии. Более того, ОЗХО активно «выдвигает безосновательные обвинения» в адрес сирийского правительства.
Группой российских железнодорожников восстановлено 65 километров железнодорожных путей в прибрежных районах Сирийской Арабской Республики.
Алеппо. В районах Слеймания и Тишрин города Алеппо, населению передано 1,6 тонн гуманитарных грузов.
Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли квартал Хай-эль-Антари.
Прочие вооруженные формирования террористических группировок из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Бакиртая, Шурфа, кварталы Рамуси, «1070», Маньян, Дахия-эль-Асад, Лерамон, «3000», торговый центр «Кастелло» и военную академию Эль-Асад, район картонной фабрики, станцию сотовой связи Сириятел, район бывшего военного училища и школу Хикма в городе Алеппо.
Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.
В восточных кварталах Алеппо, недовольные действиями боевиков жители попытались захватить один из продовольственных складов, боевики разогнали их с применением огнестрельного оружия.
Граждане города были возмущены тем, что международная гуманитарная помощь сосредоточена в руках радикальных группировок, которые распределяют немногочисленные ресурсы «по своему усмотрению». Кроме того, как сообщает «Аль-Манар», люди недовольны тем, что радикалы не позволили им воспользоваться паузой в боевых действиях, чтобы покинуть опасные зоны по одному из гуманитарных коридоров. Вместо этого они продолжают использовать гражданских лиц в качестве живых щитов, на что сами жители отвечают стихийными акциями протеста.
Боевики экстремистских группировок, находящиеся в окруженной сирийскими войсками восточной части города Алеппо, объявили о формировании единого штаба вооруженной оппозиции в городе.
Военнослужащими САА начаты поисковые работы в районе онкологической клиники Аль-Кинди, где в 2013 году боевиками «Свободной Сирийской Армии» (ССА) и их союзниками из «Джебхат ан-Нусра» были убиты взятые в плен защитники госпиталя.
Боевики группировок «Ахрар-аш-Шам» и «Аль-Джабхат аш-Шамия» после недавних боестолкновений объявили перемирие.
Протурецкие боевики приблизились к северным окраинам города Аль-Баб. После прибытия значительных подкреплений (Фото 2)ими взят н.п. Кабасин.
Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила тактическую единицу ИГ.
Латакия. В городе Латакия членам семей погибших и раненных военнослужащих подразделения САР «Соколы пустыни», передано 650 кг гуманитарных грузов.
Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Раша.
По населенному пункту Айн-Эль-Кантара боевиками нанесен удар с применением беспилотного летательного аппарата со взрывным устройством на борту.
На севере провинции в окрестностях плантаций Фулля и Аш-Шаммас уничтожено более 15 террористов.
В районе н.п. Rabiyah тяжелой артиллерией уничтожено несколько объектов боевиков.
Тартус. В населенном пункте Шейх-Саад населению передано около трех тонн продовольствия.
Хама. В районной национальной больнице н.п. Кафер-Акид, нуждающимся передано 500 кг гуманитарных грузов.
Боевики обстреляли н.п. Махарда и аэропорт Хама.
Хомс. Отмечены боестолкновения в н.п. Хош Аль-Завахра и Изз-эд-Дин.
Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Блелие, Мазраад-Махмуд, Джобар, Блудан, Эль-Каса, Кафер-Батна, высоту с отметкой 612, район стадиона Эль-Аббасийин и автомагистраль в районе населенного пункта Дума.
Обстрелам прочих террористов подверглись населенные пункты Арбил и Кабун, лагерь Эль-Вафидин, больница Ибн-эль-Валид, гора Телль-Каукаб, спортивная площадка и электростанция в населенном пункте Джобар, аэропорт Мазза.
Бойцами 42-й бригады 4-й механизированной дивизии САА, обнаружена сеть подземных тоннелей к юго-западу от Дамаска, между населенными пунктами Аль-Маран и Хан-эш-Шейх. Тоннелями пользовались боевики для транспортировки и хранения оружия, их протяженность достигала 700 метров.
Дараа. Боевики обстреляли н.п. Осман.
В городе Дараа боевики обстреляли квартал Шималь Аль-Хот.
Сувейда. В районе Бир Ат-Танмия уничтожено несколько единиц военной техники ИГ.
Кунейтра. Жителям н.п. Джаба провинции Эль-Кунейтра передано около двух тонн продовольствия.
Дейр-эз-Зор. ВВС САР атаковали позиции боевиков к западу от панорамы Roundabout.
Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила три нефтяные скважины и повредила маршрут снабжения ИГ.
Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила пять тактических подразделений и две боевые позиции ИГ. У города Ракка - автомобиль ИГ.
:: Ольга Драфт ::
Автор (или псевдоним)
Draft
Отправить комментарий