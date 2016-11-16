Сводка событий в Сирии за 15 ноября 2016 года

ВС РФ начали масштабную операцию по нанесению ударов по террористам в провинции Идлиб и Хомс, в том числе задействован «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания с представителями Минобороны и ОПК, которое проводит Владимир Путин.«Сегодня в 10:30 и в 11:00 мы начали большую операцию по нанесению массированного огневого поражения по позициям ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб и Хомс», – сообщил Шойгу.Министр отметил, что береговые ракетные комплексы «Бастион» совершили пуски по целям в глубине Сирии. «И впервые в истории российского Военно-морского флота в боевых действиях начал принимать участие, авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". И сегодня с этого крейсера начали работать наши самолеты Су-33. До этого мы вели очень тщательную, основательную разведку по всем целям. Основные из них — это склады с боеприпасами, это скопление и в основном центре подготовки вооруженных формирований, если говорить точнее — террористов. Это, безусловно, заводы, не цеха, а именно заводы, по изготовлению разного рода средств, довольно серьезного массового поражения»,— заявил Шойгу.В этой операции также принимает участие фрегат «Адмирал Григорович», совершивший пуски крылатых ракет «Калибр»,

Президент России Владимир Путин заявил, что ставил задачу по надежному воздушному прикрытию российских сил в Тартусе и Хмеймиме; министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее выполнении.

«Я просил Вас и Генеральный штаб подумать и осуществить комплекс мероприятий по надежной защите, по прикрытию пункта базирования и в Тартусе и пункта базирования Хмеймим и с воздуха, и с моря. Какие предприняты для этого действия?» – спросил Путин.

Шойгу доложил, что была проведена большая работа по организации хорошо эшелонированной системы обороны. В частности, он упомянул работу систем С-400 и С-300. Морская группировка России надежно прикрыта «Бастионами», комплексы «Панцирь» также ее защищают, сообщил Шойгу.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 940. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 69.

За сутки зафиксировано 45 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (19), Дамаск (20), Латакия (2), Хама (3), Дараа (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Утверждения ряда зарубежных СМИ о якобы бомбардировке ВКС РФ "третьего за сутки госпиталя" в Алеппо - обыкновенная ложь, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Сообщения катарского телеканала "Аль-Джазира", расположенной в Великобритании "Сирийской обсерватории прав человека" и других подобных ресурсов о якобы бомбардировке самолетами ВКС России "третьего за сутки госпиталя" в Алеппо являются обыкновенной ложью", - отмечается в заявлении, размещенном на официальном сайте Минобороны. По словам представителя ведомства, "самолеты ВКС России и ВВС Сирии уже 28 суток не наносят вообще никаких ударов по Алеппо".

Президент России Владимир Путин обсудил со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым ситуацию в Сирии. Телефонный разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

В МИД Сирии попросили руководство Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в Алеппо своих экспертов для расследования случаев применения экстремистскими группировками отравляющих веществ.

В министерстве считают, что ООН и ОЗХО не уделяют должного внимания ситуациям с применением химоружия террористами в Сирии. Более того, ОЗХО активно «выдвигает безосновательные обвинения» в адрес сирийского правительства.

Группой российских железнодорожников восстановлено 65 километров железнодорожных путей в прибрежных районах Сирийской Арабской Республики.

Алеппо. В районах Слеймания и Тишрин города Алеппо, населению передано 1,6 тонн гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли квартал Хай-эль-Антари.

Прочие вооруженные формирования террористических группировок из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Бакиртая, Шурфа, кварталы Рамуси, «1070», Маньян, Дахия-эль-Асад, Лерамон, «3000», торговый центр «Кастелло» и военную академию Эль-Асад, район картонной фабрики, станцию сотовой связи Сириятел, район бывшего военного училища и школу Хикма в городе Алеппо.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

В восточных кварталах Алеппо, недовольные действиями боевиков жители попытались захватить один из продовольственных складов, боевики разогнали их с применением огнестрельного оружия.

Граждане города были возмущены тем, что международная гуманитарная помощь сосредоточена в руках радикальных группировок, которые распределяют немногочисленные ресурсы «по своему усмотрению». Кроме того, как сообщает «Аль-Манар», люди недовольны тем, что радикалы не позволили им воспользоваться паузой в боевых действиях, чтобы покинуть опасные зоны по одному из гуманитарных коридоров. Вместо этого они продолжают использовать гражданских лиц в качестве живых щитов, на что сами жители отвечают стихийными акциями протеста.

Боевики экстремистских группировок, находящиеся в окруженной сирийскими войсками восточной части города Алеппо, объявили о формировании единого штаба вооруженной оппозиции в городе.

Военнослужащими САА начаты поисковые работы в районе онкологической клиники Аль-Кинди, где в 2013 году боевиками «Свободной Сирийской Армии» (ССА) и их союзниками из «Джебхат ан-Нусра» были убиты взятые в плен защитники госпиталя.

Боевики группировок «Ахрар-аш-Шам» и «Аль-Джабхат аш-Шамия» после недавних боестолкновений объявили перемирие.

Протурецкие боевики приблизились к северным окраинам города Аль-Баб. После прибытия значительных подкреплений (Фото 2)ими взят н.п. Кабасин.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила тактическую единицу ИГ.

Латакия. В городе Латакия членам семей погибших и раненных военнослужащих подразделения САР «Соколы пустыни», передано 650 кг гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Раша.

По населенному пункту Айн-Эль-Кантара боевиками нанесен удар с применением беспилотного летательного аппарата со взрывным устройством на борту.

На севере провинции в окрестностях плантаций Фулля и Аш-Шаммас уничтожено более 15 террористов.

В районе н.п. Rabiyah тяжелой артиллерией уничтожено несколько объектов боевиков.

Тартус. В населенном пункте Шейх-Саад населению передано около трех тонн продовольствия.

Хама. В районной национальной больнице н.п. Кафер-Акид, нуждающимся передано 500 кг гуманитарных грузов.

Боевики обстреляли н.п. Махарда и аэропорт Хама.

Хомс. Отмечены боестолкновения в н.п. Хош Аль-Завахра и Изз-эд-Дин.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Блелие, Мазраад-Махмуд, Джобар, Блудан, Эль-Каса, Кафер-Батна, высоту с отметкой 612, район стадиона Эль-Аббасийин и автомагистраль в районе населенного пункта Дума.

Обстрелам прочих террористов подверглись населенные пункты Арбил и Кабун, лагерь Эль-Вафидин, больница Ибн-эль-Валид, гора Телль-Каукаб, спортивная площадка и электростанция в населенном пункте Джобар, аэропорт Мазза.

Бойцами 42-й бригады 4-й механизированной дивизии САА, обнаружена сеть подземных тоннелей к юго-западу от Дамаска, между населенными пунктами Аль-Маран и Хан-эш-Шейх. Тоннелями пользовались боевики для транспортировки и хранения оружия, их протяженность достигала 700 метров.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Осман.

В городе Дараа боевики обстреляли квартал Шималь Аль-Хот.

Сувейда. В районе Бир Ат-Танмия уничтожено несколько единиц военной техники ИГ.

Кунейтра. Жителям н.п. Джаба провинции Эль-Кунейтра передано около двух тонн продовольствия.

Дейр-эз-Зор. ВВС САР атаковали позиции боевиков к западу от панорамы Roundabout.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила три нефтяные скважины и повредила маршрут снабжения ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила пять тактических подразделений и две боевые позиции ИГ. У города Ракка - автомобиль ИГ.