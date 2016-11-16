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Тимошенко проплатила митинг под Национальным банком

опубликовано alex1943 в Ср, 16/11/2016 - 09:38 Новость: тема тэги гео
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Участники митинга под Национальным банком Украины рассказали наблюдателям СММ ОБСЕ, что за участие в акции им заплатят сумму, равную в эквиваленте 10 долларам США. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на отчет миссии за 14 ноября, обнародованном во вторник.

В ОБСЕ отметили, что на митинге присутствовало около 1200 человек (70% из которых — пожилые женщины).

«2 демонстранта отдельно сообщили СММ, что им будет выплачена сумма, эквивалента около 10 долларам (около 260 гривен) за участие в демонстрации», — сказано в нем.

Протестующие временно перекрыли улицу перед зданием банка.
Представители миссии зафиксировали, что около 20−30 молодых людей в гражданской одежде останавливали участников протеста и спрашивали их, куда те направляются, когда они пытались покинуть демонстрацию.

Сотрудники СММ были также остановлены людьми, утверждавшими, что они являются «группой быстрого реагирования» партии «За життя». В связи с тем, что протестные акции под Нацбанком подняла на щит Юлия Тимошенко, становится понятно, кто эти акции и проплатил.

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