Если в Раде депутаты бараны, то спикер их – пастух

Надежда Савченко, сама являющаяся депутатом Верховной Рады Украины, в свойственной ей эксцентричной манере выразила своё недовольство по поводу того, что депутаты вносят правки в её законопроект.

«Вы не защищаете и не разбираетесь справедливо. Вы политически спекулируете и доказываете ещё раз всем людям, что вы бараны. Один баран «круторогее» другого. На самом же деле бараны –все…».

Если продолжить мысль Савченко, то придётся признать, что спикер ВРУ Парубий, в таком случае либо пастух-овчар, либо козёл-провокатор, увлекающий за собой баранье стадо.