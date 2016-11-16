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Если в Раде депутаты бараны, то спикер их – пастух

опубликовано alex1943 в Ср, 16/11/2016 - 11:01 Новость: тема тэги гео
ESLI
Надежда Савченко, сама являющаяся депутатом Верховной Рады Украины, в свойственной ей эксцентричной манере выразила своё недовольство по поводу того, что депутаты вносят правки в её законопроект.

«Вы не защищаете и не разбираетесь справедливо. Вы политически спекулируете и доказываете ещё раз всем людям, что вы бараны. Один баран «круторогее» другого. На самом же деле бараны –все…».

Если продолжить мысль Савченко, то придётся признать, что спикер ВРУ Парубий, в таком случае либо пастух-овчар, либо козёл-провокатор, увлекающий за собой баранье стадо.


Василий Семёнов

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