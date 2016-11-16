Кучма очень устал, Кучма хочет уйти

Экс-президенту Украины в своё время доверили быть представителем Украины же в трёхсторонней контактной группе. Особых полномочий не дали, но при каждом удобном случае делали его козлом отпущения, особенно в глазах западных партнёров.

И вот Кучме всё это надоело. Тем более, что его коллег по ТКГ уже неоднократно меняли, а его нет. Так что чувствует себя он забытым на посту часовым: «Я один остался из той команды, которая была изначально… Может быть, кто-то лучше меня будет это делать…».

Действительно, зачем позориться на старости лет и получать на свою седую голову шишки за ложь нынешних киевских хунторян?