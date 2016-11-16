Гаагские судьи решили поиграть в объективность?

Международный уголовный суд в Гааге долго копался в крымских делах и всё-таки вынес вердикт о неправоте России. Даже тот аргумент, что воссоединение с Крымом произошло мирно, не убеждает гаагских судей, которые считают, что даже отсутствие военных действий в данном конкретном случае не является оправданием.

Вместе с тем МУС вынес постановление о совершённых вооружёнными силами США и стран, возглавляемой ими коалиции, в Афганистане и Ираке. С одной стороны, уничтожение госпиталей, больниц, расстрелянные свадьбы и похороны скрывать более уже нельзя. С другой стороны, Гаагский суд теряет свой авторитет в мире и потому решил проявить некоторую объективность.

Но раз уж дело оборачивается таким образом, то логически обоснованным следующим шагом должно стать разбирательство в Гааге по поводу военных преступлений Киева в Донбассе с вынесением соответствующего приговора.