Украина пыжится, но, наверное, зря

Депутаты Верховной Рады решительно потребовали от Евросоюза запретить проведение российских газопроводов в обход Украины, утверждая, что это нарушит энергетическую безопасность европейского континента.

Думается, что дело не в заботе укродепутатов об интересах европейцев: утрата статуса транзитёра больно бьёт их самих по карману. Непонятна только та наглость, с которой они ещё пытаются что-то требовать.

Впрочем, на фоне сообщения пресс-службы Порошенко о содержании его беседы с Трампом, это, в общем, и не удивительно. Ведь ключевыми словами в этой информации являются «стратегическое партнёрство» и «решительная поддержка США борьбы Украины с российской агрессией».

Это ж надо было додуматься объявить себя стратегическим партнёром Вашингтона да ещё и навязываться с решительной борьбой против России. А то Трамп сам не разберётся кто ему стратегический партнёр, а кто стратегический противник.