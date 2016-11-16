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Трамп наконец нашел время поговорить с Порошенко

опубликовано alex1943 в Ср, 16/11/2016 - 11:53 Новость: тема тэги гео
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После продолжительных и настойчивых уговоров со стороны администрации украинского президента Петра Порошенко, Дональд Трам наконец выделил время для телефонного разговора. Представители новоизбранного президента США Дональда Трампа не стали публиковать пресс-релиз по итогам первого разговора с президентом Украины Петром Порошенко, что косвенно свидетельствует о том, что администрация нового президента США не придает этому событию большого значения.

При этом, администрация президента Украины наоборот опубликовала новость о разговоре лидеров стран. Как отмечено в сообщении официального Киева, украинский президент поздравил Трампа с победой на выборах и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства. "Петр Порошенко отметил важность продолжения решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской агрессии и осуществлении необходимых реформ", а Трамп "заверил в готовности к активному сотрудничеству". — говорится в сообщении

Порошенко также пригласил Дональда Трампа нанести визит на Украину. Похоже, что со стороны Трампа такого предложения Порошенко не дождался, очень старательно он поддерживал предвыборную компанию Клинтон, не стесняясь в выражениях.

Напомним, Петр Порошенко впервые предпринял попытку завести личный контакт с Дональдом Трампом еще в сентябре 2016 г. на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. В это время Трамп был еще кандидатом в президенты от Республиканской партии, но отказался от встречи. В результате, Порошенко тогда провел встречу лишь с кандидатом от Демократической партии Хилари Клинтон.

Примечательно, что релиз о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным вышел через несколько минут после его завершения.

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