В Украине снова начались массовые митинги

В Киеве начались акции протеста. Демонстрации, которые планируют проводить в столице Украины неделю, уже назвали новым Майданом. Участие в выступлениях могут принять несколько сотен тысяч человек. Украинские власти заявили о возможных народных выступлениях еще в понедельник. Появилась информация, что в стране даже создали штаб для быстрого реагирования на возможные всплески митинговой активности, который возглавил Александр Турчинов, а в состав вошли начальник МВД Арсен Аваков, генеральный прокурор Юрий Луценко, представители СБУ и разведки. Полиции, по некоторым данным, дали указание не пускать в Киев транспорт с протестующими и не позволять устанавливать палатки на Майдане. Для того, чтобы разгонять демонстрантов, планировали создать специальные отряды из спортсменов и работников охраны. На 15 ноября на Украине была намечена акция банковских вкладчиков.

Следующие митинги должны пройти уже 17-го числа. Ожидалось, что люди выйдут на улицы из-за роста тарифов: цены на тепло в квитанциях поднялись на 75-90 процентов. По последней информации, митинги пройдут уже сегодня. Накануне акции 15 ноября в отставку подала глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе. Эксперты назвали причиной ее нежелание нести ответственность за возможные события. Утром правоохранители уже перекрыли движение транспорта по Крещатику и на других улицах. Там сосредоточились работники спецслужб. Между тем, жители Киева собрались на Европейской площади и идут в сторону Рады, здание которой взяли под усиленную охрану. Также демонстранты направляются к Нацбанку. Одной из главных сил, принимающих участие в митингах, стали профсоюзы.