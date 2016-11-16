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Главная Уже седьмое крупное украинское предприятие потребовало от Порошенко восстановить связи с Россией опубликовано Nvb2003 в Ср, 16/11/2016 - 12:35 Новость: тема тэги гео Уже седьмое крупное украинское предприятие потребовало от Порошенко восстановить связи с Россией. Более 1000 работников Змиевского машиностроительного завода, одного из крупнейших машиностроительных предприятий Харькова, направили обращение в адрес президента Украины Порошенко с призывом восстановить полноценные экономические отношения с Россией.

"Руководство предприятия и его сотрудники призывают вас как можно скорее преодолеть разногласия и возобновить полноценные экономические отношения с Россией и другими странами СНГ", - отметил в обращении трудовой коллектив завода.

Работники предприятия также подчеркнули, что ассоциация с ЕС плохо влияет на экономику, и "не оправдала возложенных надежд". Начиная с 2014 года, когда были разорваны экономические связи с Россией, рынок сбыта предприятия ограничился территорией Украины. В связи с этим завод, как и многие другие, оказался в тяжёлом экономическом положении. Именно стабильно работающие предприятия являются основой благополучия Украины, напомнили труженики завода президенту Украины. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее