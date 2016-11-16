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Главная Ляшко требует принять закон об импичменте президента Украины опубликовано Nvb2003 в Ср, 16/11/2016 - 12:59 Новость: тема тэги гео Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что к годовщине Евромайдана Рада должна принять проект закона об импичменте президента. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

«3 марта 2015 г. депутаты Ляшко, Волк, Скуратовский, Лозовой, Куприенко, Мосийчук зарегистрировали проект закона о специальной ВСК ВР по расследованию дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента. Законопроект, который мы зарегистрировали полтора года назад, сегодня не потерял актуальности. Украине нужен закон об импичменте президента. Президент должен быть подконтролен, и должны быть предусмотрены законом механизмы привлечения президента к уголовной ответственности»,- заявил Ляшко.

"Законопроект позволяет законно провести процедуру импичмента безотносительно к фамилии президента. Любой президент должен отвечать за свои действия. Мы требуем от парламента накануне годовщины Революции принять закон об импичменте, предусмотреть процедуру импичмента, ВСК, временного прокурора, временного следственного по вопросам процедуры импичмента президента", - заявил лидер Радикальной партии.

В настоящее время объявить на Украине импичмент президенту довольно проблематично. С одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для его реализации. В частности, по конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура импичмента предполагает создание в Раде специальной временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.

По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту. Затем парламент 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее