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Россия откроет безвизовый въезд русским из Латвии и Эстонии

опубликовано Nvb2003 в Ср, 16/11/2016 - 13:56 Новость: тема тэги гео
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В МИД РФ подготовили проект президентского указа, согласно которому предлагается предоставить право безвизового въезда в Россию негражданам Латвии и Эстонии, родившимся после 6 февраля 1992 года. Согласно данного указа въезд с территории Латвии может осуществляться по паспорту негражданина, а с территории Эстонии — по паспорту иностранца (в обоих случаях речь идёт о документах, выданных властями этих стран).
«В настоящее время естественным образом образовалась отдельная категория неграждан, родившихся после 6 февраля 1992 года и достигших своего совершеннолетия, а также их детей, которые не могут воспользоваться режимом безвизового въезда в Россию», — говорится в пояснительной записке к документу.
В записке указано, что «искусственное разделение на два сорта» «только ухудшает их и без того сложное положение и играет на руку местным националистически настроенным кругам и ряду политиков, раздувающих антироссийские настроения в странах Балтии».
«Визовые ограничения касаются в первую очередь молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет (родившихся после 6 февраля 1992 года), часть из которых хотела бы связать своё будущее с Россией, а также их детей, — уточняется в пояснительной записке. — По имеющимся данным, речь может идти в общей сложности об около 6 тыс. неграждан Латвии и Эстонии».
Напомним 6 февраля 1992 года было прекращено существование института советского гражданства.
Таким образом, после внесения изменений в указ президента правом безвизового въезда в Россию смогут пользоваться все неграждане Латвии и Эстонии. В пояснительной записке уточняется, что «негражданами Латвии и Эстонии являются только наши соотечественники и их дети».
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

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корреспондент "Анна-ньюз"