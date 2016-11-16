Украина: на одного оперативника МВД – уже по одному отпущенному преступнику

Директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко считает, что пока депутаты "проваливают" изменения к "закону Савченко", 9 тысяч преступников, что почти равняется количеству оперативников, уже вышли на свободу.

"Вчера Верховная Рада провалила два депутатских законопроекта изменений к "закону Савченко"... Тем временем весь этот 2016 год из колоний массово выходят преступники, 10% из которых идут на рецидив... Такие как этот маньяк из Александрии на Кировоградщине: сидел за убийство, вышел по "закону Савченко", летом убил двух молодых девушек и парня... и забрал бы еще немало невинных жизней, если бы его не поймали", - написал Шевченко на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что теперь в парламенте будут голосовать за правительственный законопроект, который необходимо принять до Нового года - к годовщине вступления в силу закона 24 декабря 2015 года.

Шевченко подчеркнул, что количество освобожденных досрочно по этому "недозакону" преступников (более 9 тыс.) уже почти равняется 10 тысячам оперативников уголовного розыска.

При голосовании законов, а ещё лучше при принятии законопроектов чаще надо бы украинским парламентариям вспоминать один из указав Петра I: «Ежели кто прожекты начнёт абы как ляпать, того чина лишу и кнутом драть велю»… Только вот Петр I для свидомых – враг Украины, назло ему будут продолжать «прожекты (читай – законы) абы как ляпать», да и кнутом драть некому…