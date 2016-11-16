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Главная Россия отказалась от участия в Римском статуте Международного уголовного суда в Гааге опубликовано Nvb2003 в Ср, 16/11/2016 - 14:20 Новость: тема тэги гео Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выходе России из соглашения об участии в Римском статуте Международного уголовного суда(МУС). Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 16 ноября.

"Принять предложение Минюста РФ, согласованное с МИДом РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, с ВС РФ, Генпрокуратурой РФ и СК РФ, о направлении Генсекретарю ООН уведомления о намерении РФ не стать участником Римского статута Международного уголовного суда, принятого Дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН в Риме 17 июля 1998 года и подписанного от имени РФ 13 сентября 2000 года", — говорится в документе.

Документ вступает в силу со дня подписания, отмечается в документе. Министерству иностранных дел РФ поручено направить соответствующее уведомление генеральному секретарю ООН.

Римский статут, вступивший в силу в 2002 году, является основой деятельности МУС. РФ международный договор подписала в 2000 году, однако до сих пор не ратифицировала. Таким образом, на Россию, так же как и на США, Китай, Украину и ряд других стран, юрисдикция МУС не распространяется. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее