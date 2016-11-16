Главная

Евросоюз ищет дополнительные средства для пополнения бюджета

опубликовано alex1943 в Ср, 16/11/2016 - 14:23 Новость: тема тэги гео
WIZA
EUobserver сообщает, что Еврокомиссия сегодня хочет предложить для обсуждения в ЕС введение обязательной платы в сумме 5 евро за въезд в Шенгенскую зону для лиц, которые не являются гражданами ЕС, но имеют право на безвизовый въезд.

«Европейская комиссия внесла предложение в среду относительно взимания с граждан, которые не являются членами ЕС, € 5 за поездки в Шенгенскую зону. Предлагаемая виза будет охватывать около 30 миллионов людей, которые въезжают в ЕС ежегодно из 60 стран, имеющих безвизовый режим с ЕС, в том числе из США, Канады, Новой Зеландии и Австралии», — говорится в сообщении издания.

Система может быть запущена в 2020 году, если она получит одобрение стран-членов ЕС и Европейского парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада призвала Евросоюз ввести безвизовый режим, который обещает уже два года, но каждый раз забывает внести в повестку дня для обсуждения

10 ноября глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли в очередной раз заверил, что Украина получит ответы на вопросы относительно предоставления безвизового режима и ратификации соглашения Украина-ЕС «в течение ближайшей недели».

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет