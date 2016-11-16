Евросоюз ищет дополнительные средства для пополнения бюджета

EUobserver сообщает, что Еврокомиссия сегодня хочет предложить для обсуждения в ЕС введение обязательной платы в сумме 5 евро за въезд в Шенгенскую зону для лиц, которые не являются гражданами ЕС, но имеют право на безвизовый въезд.

«Европейская комиссия внесла предложение в среду относительно взимания с граждан, которые не являются членами ЕС, € 5 за поездки в Шенгенскую зону. Предлагаемая виза будет охватывать около 30 миллионов людей, которые въезжают в ЕС ежегодно из 60 стран, имеющих безвизовый режим с ЕС, в том числе из США, Канады, Новой Зеландии и Австралии», — говорится в сообщении издания.

Система может быть запущена в 2020 году, если она получит одобрение стран-членов ЕС и Европейского парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада призвала Евросоюз ввести безвизовый режим, который обещает уже два года, но каждый раз забывает внести в повестку дня для обсуждения

10 ноября глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли в очередной раз заверил, что Украина получит ответы на вопросы относительно предоставления безвизового режима и ратификации соглашения Украина-ЕС «в течение ближайшей недели».