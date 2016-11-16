На Буковине двое пьяных полицейских совершили ДТП

Двух работников Хотинского отделения полиции Черновицкой области, которые пьяными совершили ДТП, уволили из органов МВД. Об этом на брифинге сообщил начальник управления кадрового обеспечения ГУНП в Черновицкой области Геннадий Федорюк.

По его словам, в Хотинском отделении полиции уже завершили служебное расследование. Двое участников аварии уволили с Нацполиции: водителя и одного из пассажиров. Расследование в отношении другого пассажира-милиционера еще проводят. Также к дисциплинарной ответственности привлекли и руководителей нарушителей.

Пострадавшим в аварии является водитель. Он сейчас на стационарном лечении из-за компрессионного перелома третьего поясничного позвонка. До увольнения работал в должности старшего инспектора в звании капитана.

Владельцем автомобиля была жена уволенного пассажира. Последний доверил управление своему коллеге, потому что сам был пьян.

В ДТП больше никто не пострадал. Ущерб от аварии будет компенсировать экс-полицейский, который совершил ДТП.