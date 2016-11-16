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На Буковине двое пьяных полицейских совершили ДТП

опубликовано vinodelov в Ср, 16/11/2016 - 15:03 Новость: тема тэги гео
ДТП

Двух работников Хотинского отделения полиции Черновицкой области, которые пьяными совершили ДТП, уволили из органов МВД. Об этом на брифинге сообщил начальник управления кадрового обеспечения ГУНП в Черновицкой области Геннадий Федорюк.

По его словам, в Хотинском отделении полиции уже завершили служебное расследование. Двое участников аварии уволили с Нацполиции: водителя и одного из пассажиров. Расследование в отношении другого пассажира-милиционера еще проводят. Также к дисциплинарной ответственности привлекли и руководителей нарушителей.

Пострадавшим в аварии является водитель. Он сейчас на стационарном лечении из-за компрессионного перелома третьего поясничного позвонка. До увольнения работал в должности старшего инспектора в звании капитана.

Владельцем автомобиля была жена уволенного пассажира. Последний доверил управление своему коллеге, потому что сам был пьян.

В ДТП больше никто не пострадал. Ущерб от аварии будет компенсировать экс-полицейский, который совершил ДТП.

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Денис Виноделов

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