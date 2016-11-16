На Галичине задержали убийцу, который вышел на свободу по «закону Савченко»

Полицейские на Львовщине арестовали мужчину, который убил человека. Выяснилось, что вор был освобожден за так называемым законом Савченко и в первую неделю на свободе совершил убийство — в одном из городков Самборского района проник в помещение давних знакомых и до смерти покалечил бабушку.

Как установили следователи, перед смертью старушка Иванна, боролась с преступником, который проник в ее с мужем квартиру в Рудках.

«Нанес телесные повреждения, хотел убежать. Сначала он ее толкнул, а затем банкой с капустой ударил старушку в голову», — говорит следователь Самборского отдела полиции Владимир Цибак.

От тяжелых травм головы потерпевшая скончалась в больнице. А искалечил женщину внук ее друзей — Роман. Его поймали на следующий день. Как выяснилось, он — преступник со стажем. Старушку убил на шестой день после освобождения.

«Вышел он из тюрьмы по „закону Савченко“. Ему посчитали один день за два, поэтому он уволился за полтора года раньше. Был осужден за имущественные преступления», — рассказал следователь Самборского отдела полиции.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Если его вину докажут, в тюрьме он проведет 15 лет. На Украине таких, как Роман — кто вышел на свободу раньше положенного срока по так называемому закону Савченко, больше 8000. По статистике правоохранительных органов, 10% из них идут на новое преступление, как только оказываются на свободе.

«Закон Савченко» должен был разгрузить следственные изоляторы, зато фактически разгрузил тюрьмы. Очень много получилось тех, кто был осужден за тяжкие преступления или особо тяжелые. И в этом недостаток этого закона», — отмечает юрист Владимир Марусяк.

Юристы говорят, что из-за таких законов криминал в стране процветает. Поэтому советуют «закон Савченко» доработать и не применять его к рецидивистам и преступникам, совершивших тяжкие преступления. Только к тем, кто находится в СИЗО и заключенные за преступления средней тяжести.