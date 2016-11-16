Тарута считает участие Леонида Кучмы на переговорах ТКГ в Минске ошибкой украинской власти

Статус президента мешал Леониду Кучме на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске и невольно повышал статус руководителей «террористических группировок» ДНР и ЛНР. Такое мнение высказал в комментарии Укринформу народный депутат, бывший глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута.

"Это личное дело Леонида Даниловича (желание уйти в отставку с поста переговорщика - ред.)... То, что он сделал, - это очень много, это абсолютно неправильная конструкция, когда с одной стороны там лидеры террористических группировок, а с другой стороны - президент страны.... Не имели права отправлять туда президента, потому что это только повышает статус всевозможных захарченко и плотницких, и это мешает правильному, реальному переговорному процессу", - сказал он.

Напомним: во вторник экс-президент Леонид Кучма заявил о желании уйти в отставку с должности представителя страны на переговорах в Минске, однако сообщил, что его пока некем заменить.

Однако, председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко считает, что на Украине достаточно профессиональных, опытных людей, чтобы заменить представителя страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучму.

"В Украине достаточно профессиональных людей, которые могут его заменить давно...Украина заработает тогда как государство, когда заработают социальные лифты для всех достойных людей. Не тех, кто лоялен к кому-то или был в системе. Надо искать тех людей, которые умеют, имеют опыт, и они есть, надо только дать им шанс", - сказала Гопко в комментарии агентству Укринформ в среду.

Она выразила надежду, что у Президента "хватит воли", чтобы обновить состав украинской делегации в Минске.