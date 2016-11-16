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Акция-митинг у здания НБУ продолжалась и сегодня, но вскоре после полудня митингующие разошлись

опубликовано alex1943 в Ср, 16/11/2016 - 15:53 Новость: тема тэги гео
NBU
По сообщению агентства Укринформ, в центре Киева в среду продолжаются акции протеста. Граждан пропускают через рамки-металлоискатели. В случае необходимости проверяют документы и личные вещи. Чтобы попасть к Дому правительства, корреспонденту пришлось дважды проходить через такие рамки.

Около полудня у здания НБУ проходит акция протеста. Ее участники держат в руках флаги партии "За жизнь", другой символики не заметно. Среди митингующих есть немало пенсионеров и студентов. Одновременно здесь можно заметить и довольно много людей неопрятной внешности. Люди просто стоят и не выкрикивают никаких лозунгов.

Как и во вторник, на ул. Институтской и возле самого здания НБУ сосредоточено около сотни правоохранителей и бойцов Нацгвардии. Стоят автобусы, машины скорой помощи и даже пожарные машины.

Вход с Институтской на Банковую перекрыт. По ул. Садовой и Грушевского транспорт движется в обычном режиме, и усиленных мер безопасности там не применяют. Крещатик не перекрыт.

Как сообщалось, в столице 15 ноября прошли несколько массовых митингов. В центре Киева дежурили 5 тыс. правоохранителей. Усиленные меры безопасности в центре столицы будут сохраняться до 22 ноября.

По последнему сообщению Укринформа, митинг почти тысячи человек, которые вчера и сегодня утром стояли под зданием Национального банка с флагами политпартии "За життя", завершился.

Сейчас митингующие уже разошлись, а представители силовых ведомств убрали с улицы Институтской железную ограду с металлоискателями. Также обещают, что движение транспорта по улице вскоре будет восстановлено.

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