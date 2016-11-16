На Тернопольщине хулиган избил трех полицейских в участке

В Тернопольской области 27-летний мужчина нанес телесные повреждения трем полицейским. Как сообщили в секторе коммуникации областного управления полиции, житель райцентра Лановец напал на правоохранителей в участке.

«Сначала в административном здании отделения мужчина набросился с кулаками на руководителя следствия, обвинив его в непрофессионализме, а впоследствии нанес телесные повреждения еще двум правоохранителям», — говорят в полиции.

Так житель райцентра выразил недовольство ходом досудебного расследования уголовного преступления, начатого по факту ДТП, где он признан потерпевшим.

Полицейские обращались за помощью к медикам, но госпитализированы ни были. Им выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

27-летнего мужчину задержали. Как оказалось, в этом году он 7 раз привлекался к административной ответственности, дважды — за мелкое хулиганство, пять раз — за ложный вызов спецслужб.

За нападение на правоохранителей мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Нанесение телесных повреждений работникам полиции предусматривает лишение свободы до 5 лет.