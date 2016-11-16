Футболисты «донецкого» Шахтёра проведали боевиков ВСУ, но потом постыдились за свой проступок

После начала украинской агрессии в Донбассе, футбольный клуб Шахтёр (Донецк) сбежал от своих болельщиков и цинично начал проводить свои домашние матчи во Львове. После такого факта, донецкие болельщики начали называть футбольную команду львовской.

Получается, что украинские нацисты из Львова не только уничтожают русский народ Донбасса, но и украли их любимую футбольную команду. Более того, вчера, 15 ноября, перед товарищеским матчем с Сербией, футболисты Шахтёра Александр Кучер и Виктор Коваленко побывали вместе с другими представителями сборной Украины в военном госпитале в Харькове. После этого Коваленко написал пост благодарности воякам «АТО», но на утро 16 ноября его удалил.

«Это уже традиция игроки сборной перед домашними матчами едут в больницу проведать наших военных. На этот раз Андрей Шевченко взял с собой меня, Сашу Кучера и Артема Кравца. Увидев этих ребят, эмоции зашкаливали. Но в комментариях люди начали оскорблять друг друга, появилось много негатива и я решил, что лучше убрать все от греха подальше. Хочется, чтобы в стране был мир, устали все уже от военных трагедий», — рассказал Коваленко.

Виктор Коваленко отметил, что удалил пост по собственной воле и соответствующих указаний от клуба не получал.

Стоит отметить, что Виктор Коваленко родом с Херсона, где сильно развиты неонацистские движения, а Александр Кучер родом со столицы майдана — Киева.