Украина решила расстаться с монополией на производство спирта

На сегодняшний день производство спирта на Украине находится в монополии государства. И похоже, что скоро эта монополия уйдёт в прошлое, потому что кабинет министров Украины в среду рассмотрел и одобрил проект закона по демонополизации спиртовой отрасли страны, который в частности предусматривает приватизацию спиртзаводов. Законопроект будет направлен на рассмотрение Верховной рады.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового, из-за изношенности производственных мощностей Украина не может на равных конкурировать на рынках спиртовой отрасли. В частности, по его словам, экспортная составляющая Украины "мизерна", потому что себестоимость спирта, который производится в стране, на 20-30% выше, чем в странах ЕС. Он подчеркнул, что отрасль нуждается в инвестициях и модернизации.

"Мы предлагаем выделить две группы заводов в спиртовой отрасли и предложить все заводы, которые есть сегодня, к приватизации", — сказал министр, презентуя соответствующий законопроект на заседании правительства.

Он сообщил, что в первую группу войдут заводы, которые занимаются производством пищевого спирта, и им будет предоставлено право работать на рынке до 2022 года. Во вторую группу войдут заводы, которые получат право производить технический спирт.

Как связано на Украине производство поставляемой в розничную торговлю винно-водочной продукции с производством собственно спирта, не совсем ясно. Не возрастет ли опасность отравления при потреблении алкоголя после приватизации? И будет ли этот аспект проблемы рассматриваться при принятии законопроекта, пока не известно. Но эти вопросы должны волновать общество в целом и депутатов ВР в частности на фоне возросшего количества смертельных случаев после употребления алкоголя.