Вояки боятся морского десанта

Рядом с позициями армии ДНР, расположенными возле поселка Широкино (Новоазовский район Донецкой Народной Республики, берег Азовского моря), около 9 часов утра 15 ноября один за другим разорвались два тяжелых артиллерийских снаряда калибра 152 миллиметра. Залпы были произведены с украинской стороны.

Больше на протяжении суток 15 ноября украинские вояки на этом участке фронта стрельбу из тяжелых орудий не повторяли. Зато командование ВСУ опять устроило шумиху, будто бы армия ДНР готовится забрать поселок Широкино, удерживаемый, кстати, украинскими войсками незаконно, в нарушение Минских соглашений, чтобы потом подойти к Мариуполю и готовиться к штурму портового города.

В дополнение к этому, украинская сторона в последнее время усиленно распускает слухи, что подразделения армии ДНР совместно с некими мифическими «российскими оккупантами» репетируют на побережье Азовского моря высадку морских десантов, так как это пригодится для внезапного наступления на Мариуполь с морской акватории.

Операция по взятию Мариуполя, если верить сплетням, распускаемым украинским военным командованием, может быть комбинированной, якобы с суши и с моря.

Этими смешными домыслами украинские вояки и мотивируют применение на южном фланге фронта тяжелой артиллерии.