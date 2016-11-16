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На Карачуне сегодня хотят запустить первый передатчик

опубликовано alex1943 в Ср, 16/11/2016 - 17:02 Новость: тема тэги гео
vishka
В ретрансляционном центре, находящемся около города Славянск, на горе Карачун (высота горы - 167,6 метра над уровнем моря), сегодня, 16 ноября, хотят запустить первый передатчик телевизионных программ.

Окончательный монтаж телевизионной ретрансляционной вышки, высотой 183 метра, был закончен 10 ноября, затем еще несколько дней ушли на установку и настройку передаточной аппаратуры.

Выход в эфир «Первого Национального телевизионного канала» бывшей Украины настройщики собираются обеспечить к вечеру 16 ноября.

Однако высоты ретрансляционной вышки на Карачуне не хватает для того, чтобы сигнал передачи телеканалов достигал Донецка и многих других населенных пунктов, подконтрольных ДНР. А именно этого очень хочет киевская власть и от того торопится.

Поэтому, как только окончится «мыльный сериал» с запуском ретрансляционного центра под Славянском, сразу планируется начать строительство дополнительного ретранслятора около города Красноармейск, переименованного в процессе «декоммунизации», в Покровск.

К возведению вышки поблизости от Красноармейска собираются приступить еще до завершения 2016 года. Высота уже спроектированной телемачты должна быть 100 метров.

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