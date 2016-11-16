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Каратели прослушивают эфир американскими установками

опубликовано alex1943 в Ср, 16/11/2016 - 17:44 Новость: тема тэги гео
lokator
Специальное подразделение ВСУ провело 15 ноября прослушивание радио- и телефонного эфира по «обводу» Донецка, в пространстве от города Ясиноватая до поселка Еленовка. Прослушивание, сопровождающееся пространственным моделированием эфира, продолжалось не менее трех часов: с 11 часов утра до 14 часов дня.

Сканирование проводилось со специально приспособленной для этих целей установки. Установка представляет собой грузовой автомобиль-фургон. Фургон исполняет функцию рабочего помещения, где установлено необходимое оборудование и размещается следящий за работой аппаратуры личный состав. Обычно, это два или три человека. Установка оснащена также выдвижной антенной, достигающей высоты 12 метров. На мачте закреплен наружный небольшой локатор, похожий на «тарелку» спутниковой антенны.

По имеющимся сведениям, передвижной техникой, предназначенной для сканирования эфира, украинскую армию снабжают США в рамках программы поставок киевской власти «нелетальных» видов оружия.

Прослушивание эфира вблизи Донецка, а также некоторых других населенных пунктов ДНР, украинской стороной иногда предпринимается и с бортов беспилотных летательных аппаратов также американского или израильского производства. Но сейчас из-за нелетной погоды командование ВСУ ими почти не пользуется.

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