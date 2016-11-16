Усталого Кучму пока не отпускают из Трехсторонней контактной группы

Член политической подгруппы Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская сообщила на своей странице в Фейсбуке, что экс-президент Леонид Кучма действительно ощущает усталость, связанную с выполнением обязанностей представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, но это не означает, что он прекращает свою деятельность на этой должности.

"К журналистам (о чем сегодня меня многие спрашивали): Леонид Данилович устал, как и многие другие, но устал и "ухожу" из Минского формата - разные вещи", - отметила Айвазовская.

Как сообщалось, во вторник экс-президент Леонид Кучма заявил о желании уйти в отставку с должности представителя страны на переговорах в Минске, однако сообщил, что его пока некем заменить.