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Усталого Кучму пока не отпускают из Трехсторонней контактной группы

опубликовано alex1943 в Ср, 16/11/2016 - 18:08 Новость: тема тэги гео
Kuchma
Член политической подгруппы Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская сообщила на своей странице в Фейсбуке, что экс-президент Леонид Кучма действительно ощущает усталость, связанную с выполнением обязанностей представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, но это не означает, что он прекращает свою деятельность на этой должности.

"К журналистам (о чем сегодня меня многие спрашивали): Леонид Данилович устал, как и многие другие, но устал и "ухожу" из Минского формата - разные вещи", - отметила Айвазовская.

Как сообщалось, во вторник экс-президент Леонид Кучма заявил о желании уйти в отставку с должности представителя страны на переговорах в Минске, однако сообщил, что его пока некем заменить.

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