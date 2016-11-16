Два смельчака сфотографировались с флагом ДНР в Киеве

Фото сделано на фоне монумента Родина-Мать. Один из смельчаков держит плакат: «Домой! В Россию!». «Киев на днях. И не надо никакого «Шатуна», - прокомментировал ситуацию украинский «патриот» - политолог Алексей Голобуцкий, рассказывая, какие ужасные кары настигли бы «украинских патриотов» с желто-голубым флагом в Донецке.

Да всякое было в прифронтовом Донецке, который даже во время так называемого «перемирия» ежедневно обстреливают украинские оккупанты: и флаг украинский «неизвестные» вешали, и гимн украинский включали, и листовки украинские разбрасывали-расклеивали — и обо всем этом с восторгом сообщали украинские СМИ. А дончане просто держали и держат оборону уже два с половиной года. Живя в блокаде, объявленной Киевом.

А флаг ДНР уже поднимали на многих вершинах и континентах, включая Эверест. Ну, вот, наконец, подняли на правом берегу Днепра, где стоит знаменитый монумент, символизирующий победу СССР, куда входила и Украина, над немецко-фашистскими захватчиками во второй мировой войне. И поставлен был монумент Родина-Мать в 1981 году, к очередной годовщине Дня Победы в той великой войне. Так что правильное место выбрали два неизвестных смельчака для флага ДНР...