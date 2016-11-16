Главная

Два смельчака сфотографировались с флагом ДНР в Киеве

опубликовано alex1943 в Ср, 16/11/2016 - 18:17 Новость: тема тэги гео
v Kijewe
Фото сделано на фоне монумента Родина-Мать. Один из смельчаков держит плакат: «Домой! В Россию!». «Киев на днях. И не надо никакого «Шатуна», - прокомментировал ситуацию украинский «патриот» - политолог Алексей Голобуцкий, рассказывая, какие ужасные кары настигли бы «украинских патриотов» с желто-голубым флагом в Донецке.

Да всякое было в прифронтовом Донецке, который даже во время так называемого «перемирия» ежедневно обстреливают украинские оккупанты: и флаг украинский «неизвестные» вешали, и гимн украинский включали, и листовки украинские разбрасывали-расклеивали — и обо всем этом с восторгом сообщали украинские СМИ. А дончане просто держали и держат оборону уже два с половиной года. Живя в блокаде, объявленной Киевом.

А флаг ДНР уже поднимали на многих вершинах и континентах, включая Эверест. Ну, вот, наконец, подняли на правом берегу Днепра, где стоит знаменитый монумент, символизирующий победу СССР, куда входила и Украина, над немецко-фашистскими захватчиками во второй мировой войне. И поставлен был монумент Родина-Мать в 1981 году, к очередной годовщине Дня Победы в той великой войне. Так что правильное место выбрали два неизвестных смельчака для флага ДНР...

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет