В действиях Матиоса усматривается фальсификации документов, — чиновник ГПУ Горбатюк

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк видит в действиях главного военного прокурора Анатолия Матиоса фальсификации документов. Горбатюк предположил, что целью давления на него является установление Генпрокуратурой контроля над делами об экономических преступлениях. В частности, это дела по Клименко, Злочевскому и «вышкам Бойко».

Он добавил, что генеральный военный прокурор Анатолий Матиос мог сфабриковать результаты расследования по санационному списку бывших чиновников времен Януковича, ведь проверка проводилась под его руководством, поскольку он выполнял обязанности заместителя генпрокурора Юрия Столярчука.

«Я всегда был против того, чтобы дела из нашего департамента передавали или в другой департамент, или в военную прокуратуру. А вот выговор, которую мне выдвинули в связи с делом Януковича, я считаю неправомерным. К тому же содержание выговоров построено на общих фразах», — отметил Горбатюк.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко передал расследование «большого дела Януковича» из департамента Горбатюка — другому департаменту ГПУ. Также он объявил Горбатюку выговор за ненадлежащее расследование дела.

Зато Горбатюк отрицает наличие оснований для такого выговора, заявив, что все изложенные в нем обвинения не соответствуют действительности.