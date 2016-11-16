«Перемирие» на Донбассе: прямое попадание в крышу жилого дома

Украинские оккупанты в среду, 16 ноября, днем, открыли огонь по селу Веселое, что неподалеку от разрушенного боями донецкого аэропорта. Прямым попаданием артснаряда повреждена крыша частного дома.

«Сегодня в 14:00 в результате обстрела села Веселое было зафиксировано прямое попадание в крышу частного дома по улице Колхозная, 54», — рассказал и. о. главы администрации города Ясиноватой Олег Моргун.

Живущим в доме людям повезло — во время обстрела они находились на работе. Только поэтому жертв нет.

Село Веселое подчиняется администрации города Ясиноватой, примыкает к взлетно-посадочной полосе донецкого аэропорта и постоянно находится в зоне обстрелов со стороны украинской армии.

За прошедшие сутки ВСУ около 370 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.