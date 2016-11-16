Порошенко находится на крючке у Путина, — Надежда Савченко

Украинские политики могут закончить войну на Донбассе быстрее. Однако пока их бизнес будет России, они этого не сделают и только призывать военных в самопожертвования и патриотизма. Такое мнение высказала народный депутат Украины и террористка из карательного батальона «Айдар» Надежда Савченко.

Украинская власть может закончить войну в быстрые сроки, однако, пока бизнес политиков олигархов будет находиться на территории России, до тех пор они будут на крючке у Путина.

«Чтобы закончить войну, нужно просто посадить семьи Порошенко, Гройсмана, всех политиков правительства в один автобус и отправить на фронт. Они еще туда не доедут, а война уже закончится. Посмотрите, сколько бизнеса зарегистрировано в России — даже у президента Украины. Поэтому сейчас он на крючке у Путина. Ведь он может потерять свои деньги, а не только жизни простых украинцев, которые его выбрали президентом», — рассказала депутат-террористка.

Вместе с тем, по мнению Савченко, политики, как и все те, кто сейчас не находится непосредственно на фронте, не имеют никакого морального права призывать военных к самопожертвованию.

«Я не могу позволить себе говорить волонтерам и солдатам, что они должны воевать до последней капли крови. Особенно, когда открываются такие декларации. Мы то должны защищать свое государство до последнего, но почему только тот, у кого есть совесть умрет, а тот, у кого ее нет, наслаждается и призывает всех к патриотизму? Политики в таких случаях всегда говорят „мы“, но они не там», — отметила Савченко.

Но вместе с тем, она не поддерживает мира ценой ситуативного поражения, ведь ни в коем случае нельзя признавать ЛНР и ДНР временно потерянными территориями.

«Я против такой ситуативной победы, когда говорят, что мы должны отдать Донбасс. Крым уже сдали — этого достаточно. Еще можем повоевать за территории и за сердца людей — и они вернутся к нам. Есть очень много механизмов. Например, предоставить человеку право выбирать свое гражданство или страну, которую он хочет любить и поехать туда. Но территория — определенная международным правом, она остается в государстве», — считает Савченко.