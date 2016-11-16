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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 16 Ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Ср, 16/11/2016 - 19:53

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «За прошедшие сутки украинские боевики триста шестьдесят девять раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил семьдесят пять артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм и сто пятьдесят пять мин калибра 120 и 82 мм. Кроме того, обстрелы велись с применением гранатометов, БМП и различных видов стрелкового оружия», — заявил на брифинге в Донецке Эдуард Басурин. Он также подчеркнул, что приказы на обстрел населенных пунктов Республики отдавали командиры ВСУ: Панченко, Брусов, Грузевич, Шаптала, Мацейко, Николюк, Соколов, Делятицкий. От огня украинской артиллерии пострадали Васильевка, Горловка, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Сигнальное, Докучаевск, Коминтерново, Саханка, Ленинское, Безыменное и поселок шахты «Трудовская» Петровского района Донецка. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее