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Главная Националисты заминировали канал Счастьинской ТЭС для совершения теракта – МГБ ЛНР опубликовано Nvb2003 в Ср, 16/11/2016 - 19:54

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Боевики из националистических батальонов заминировали водоохладительный канал Счастьинской ТЭС с целью совершения масштабного теракта. Об этом заявил министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник.

"Министерство государственной безопасности ЛНР располагает информацией о том, что представители националистических батальонов вооруженных сил Украины организовали проведение широкомасштабной террористической акции на территории города Счастье", - отметил он.

"Установлено, что ими заминирован водоохладительный канал Счастьинской ТЭС, который соединен со Счастьинскими прудами. Минирование осуществлено в том месте, где канал проходит на высоте более трех с половиной метров над жилыми массивами", - сообщил Пасечник.

"Предположительно в результате подрыва значительная часть города Счастье и Счастьинская ТЭС будут залиты водой. В результате выведения из строя Счастьинской ТЭС без света останется значительная часть территории Луганской Народной Республики, а также значительная часть территории, подконтрольной вооруженным силам Украины", - подчеркнул министр.

"Исходя из этого, можно сделать вывод, что все жители Донбасса, независимо от того, по какую сторону от реки Северский Донец они проживают, для представителей националистических батальонов являются, в общем-то, врагами и основная цель представителей этих батальонов – это превратить Донбасс в мертвую зону, наказать его за так называемый, как они выражаются, сепаратизм", - отметил Пасечник.

"Минирование произведено по координатам: 48 градусов 43 минуты, 53,4 секунды северной широты и 39 градусов 14 минут 25,1 секунды восточной долготы", - уточнил глава МГБ.

Он отметил, что данным МГБ, за подготовкой и проведением указанной террористической акции стоят объединенные интересы спецслужб Украины и западных спецслужб, которые руководят действиями националистических батальонов.

"Основной их целью является дискредитация органов власти Луганской Народной Республики, а также некоторых субъектов хозяйственной деятельности на территории Украины", - подчеркнул Пасечник. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее