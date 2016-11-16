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Баннер «Одесса — это Украина!» — на помойку, туда же — табличку «Слава героям АТО»

опубликовано vinodelov в Ср, 16/11/2016 - 19:57 Новость: тема тэги гео
Баннер

На здании рядом с Одесским городским советом неизвестные сорвали и уничтожили баннер с надписью «Одесса — это Украина!».

Горожане считают, что это событие символическое, одесситы больше не хотят терпеть издевательства украинских националистов над русским городом.

Так, на днях, по распоряжению одесского горсовета был приведен в порядок знаменитый одесский памятник — старинная пушка потопленного под Одессой в 19 веке британского фрегата «Тигр». В ходе очистки памятника с него была содрана фанерка со словами «Слава героям АТО!», из-под которой вновь возникла первозданная гранитная надпись — «Слава русскому оружию!».

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Денис Виноделов

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