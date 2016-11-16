ДНР: украинскими обстрелами за сутки повреждены три жилых дома

Об этом сообщили в минобороны Республики. По данным военного ведомства, обстрел велся из минометов калибра 120 мм, которые запрещено использовать Комплексом мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

«В результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков повреждения получили два жилых частных дома в населенном пункте Саханка на юге ДНР по улице Мира, 21 и 23», — говорится в сообщении министерства обороны ДНР.

Кроме того, как мы уже сообщали, в среду, 16 ноября, днем, украинские оккупанты открыли артогонь по селу Веселое, что между Ясиноватой и разрушенным войной донецким аэропортом. В результате прямого попадания разрушена крыша жилого частного дома. Жертв нет только потому, что хозяйка дома в это время находилась на работе.