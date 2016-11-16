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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Ср, 16/11/2016 - 20:10

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Киевские силовики на блокпостах в районе поселка Широкий Станично-Луганского района из-за задержки выплаты зарплаты собирают деньги с жителей, пересекающих линию соприкосновения. Об этом сегодня сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко. "Нами выявлены очередные факты наплевательского отношения командования ВСУ к своим подчиненным, в связи с чем в подразделениях продолжается ухудшение морально-психологического состояния военнослужащих и особенно теряется доверие к командирам", - отметил он.

"Так, в связи с задержками выплат военнослужащим и, воспользовавшись бесконтрольностью со стороны командования, на блокпостах в районе населенного пункта Широкий в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ выявлены факты мародерства и поборов с жителей, пересекающих линию разграничения в обоих направлениях", - уточнил Марочко. Он рассказал, что подразделения третьего батальона 93-й бригады ВСУ, дислоцирующегося в районе села Крымское, обеспечены зимней формой одежды не в полном объеме.

"Личный состав из-за переохлаждения имеет высокий уровень заболеваемости пневмонией и другими болезнями", - сообщил майор.

Ранее Марочко сообщал, что киевские силовики на своем пропускном пункте в районе Станицы Луганской вымогают у местных жителей по три гривны за каждый килограмм багажа, проносимого через КПП. При этом жители Станицы Луганской все чаще исчезают после вызова на так называемые допросы к киевским силовикам. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее