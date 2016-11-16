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На юге ДНР украинские силовики снова обстреливали село Саханку

опубликовано vinodelov в Ср, 16/11/2016 - 20:59 Новость: тема тэги гео
Саханка

Весь день 16 ноября ВСУ обстреливали село Саханку на юге ДНР и сорвали восстановительные работы на поврежденных участках газопровода в селе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба государственного концерна «Донбассгаз».

«Аварийные бригады не могут полноценно приступить к ликвидации последствий аварии из-за беспрерывных обстрелов со стороны ВСУ. Сегодня днем в ходе проведения ремонтно-восстановительных работ в Саханке бригаде Новоазовского управления ГК „Донассгаз“ пришлось экстренно покинуть населенный пункт из-за начавшегося обстрела», — говорится в сообщении.

Всего в Саханке зарегистрировано 375 абонентов. Однако пользуются услугами «Донбассгаз» около 50 абонентов, остальные покинули село из-за постоянных обстрелов.

Напомним: во вторник, 15 ноября, ближе к вечеру, украинские оккупанты начали обстреливать из тяжелой артиллерии села Безыменное и Саханка Новоазовского района на юге ДНР. В результате этих обстрелов было нарушено газо- и электроснабжение в нескольких селах. По словам главы Новоазовского района Анатолия Яновского, на сегодняшний день электричество и газ отсутствуют в поселках Саханка, Сергеевка, Заиченко, Коминтерново и Ленинское. «В Новоазовском районе свет есть благодаря резервным линиям, но без электроснабжения из-за обстрелов еще остаются пять сел — это Саханка, Сергеевка, Заиченко, Коминтерново и Ленинское. Также у них отсутствует газоснабжение», — сказал Яновский. Ремонтные работы ведутся, но обстрелы со стороны ВСУ заметно их задерживают.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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