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В прифронтовом Донецке после ремонта открывается кукольный театр

опубликовано vinodelov в Ср, 16/11/2016 - 21:02 Новость: тема тэги гео
театр кукол

В пятницу, 18 ноября в 10.00 в Донецком республиканском академическом театре кукол состоится торжественное открытие зрительного зала после завершения ремонтных работ. Первыми зрителями в новом зале на благотворительных началах станут дети погибших воинов армии Республики, дети военнослужащих, воспитанники детских домов, интернатов, из многодетных и малообеспеченных семей. После торжественной части им покажут спектакль «Любознательный слоненок», которым откроется 84-й театральный сезон.

Кукольный театр в столице Донбасса появился в далеком 1933 году. Первые куклы были петрушечными, а на гастроли приходилось ездить на лошадях. Ощутимый подъем театр переживал в 70–80 годы прошлого столетия, довелось ему хлебнуть тяжелые 90-е годы, и теперь — войну. Но театр сумел сохранить свой штат и огромное желание работать для детей, которых в Донецке и других городах ДНР становится все больше.

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