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Галиция находится на втором месте на Украине по количеству получателей субсидий

опубликовано vinodelov в Ср, 16/11/2016 - 21:15 Новость: тема тэги гео
Субсидии

С мая 2015 введен новый порядок назначения жилищных субсидий на основании социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами, без дополнительных документов. Львовская область занимает второе место на Украине по количеству получателей субсидий.

Об этом сегодня во Львове во время встречи представителей коммунальных предприятий с жителями Львовщины рассказала заместитель директора департамента социальной защиты населения, начальник управления социальных гарантий и компенсаций Оксана Соболь.

В частности, она отметила, что механизм оформления жилищных субсидий существенно упрощен. Для получения государственной помощи в уплате жилищно-коммунальных услуг необходимо заполнить только заявление и декларацию о доходах. Никаких других документов не требуется.

На Львовщине всего домохозяйств — 799 141; получают субсидии — 401 470; прогнозное количество получателей субсидий — 94 730. То есть, уровень охвата жилищными субсидиями 51% населения области, прогнозный уровень — 60% населения до конца года.

В процессе верификации жилищных субсидий по состоянию на 11 ноября 2016 (постановление КМУ № 136 от 18.02.2016) министерством финансов Украины было выявлено 60 000 потенциальных нарушителей в получении субсидий, из них 1024 оказались нарушителями; 474 лицам временно приостановлена ​​субсидия, 540 — прекращена.

Власти планирует ввести монетизацию сэкономленной субсидии для того, чтобы поощрить людей экономить.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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