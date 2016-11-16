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Подаренные президентом Украины машины «скорой помощи» обнаружили в заброшенном цеху

опубликовано vinodelov в Ср, 16/11/2016 - 21:27 Новость: тема тэги гео
Скорая

В оккупированном ВСУ городе Дзержинске, который в ходе декоммунизации переименован в Торецк, сотрудники СБУ обнаружили в заброшенном цеху четыре новые машины «скорой медицинской помощи», которые были подарены президентом Украины Порошенко больницам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. «Часть из обнаруженных автомобилей «скорой помощи» принадлежала к партии машин, которые весной этого года лично передал городам Донецкой области президент Украины Петр Порошенко. Таким образом, оперативники спецслужбы предотвратили нанесение ущерба государству на 2,4 млн. грн.« — говорится в сообщении.

После проверки СБУ автомобили передали на баланс местной больницы.

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