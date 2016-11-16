Украинский пропагандист: религиозная составляющая в обвинениях Новинского — это ошибка

Обвинения против спонсора УПЦ МП, народного депутата Новинского в том виде, в котором их озвучила Генеральная прокуратура, может затруднить расследование дела из-за того, что обвинение касается религиозной темы.

Такое мнение выразил директор агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

«Это обвинение, по крайней мере то, что было озвучено, слишком политизировано и связано с религией. Все эти обвинения против Новинского похожи на декларации, чем на самом деле обвинение, которое имеет юридическую основу. И существует опасность, что будет так как с нардепом Медяником, когда его арестовали на камеры с заявлениями и пресс-конференциями, а затем отпустили. К сожалению, складывается такая ситуация, что у нас борются с коррупцией и преступлениями на брифингах и пресс-конференциях», — отметил политолог.

Виталий Бала также подчеркнул, что Вадим Новинский активно общается с представителями Украинской православной церкви Московского партирахата и может использовать это, выстраивая стратегию своей защиты.

«Возбуждать дело, на имеющих отношение к религии — это ошибка. Надо иметь очень веские основания, чтобы это дело довести до конца. Есть миллионы людей, которые будут поддерживать Новинского только через религиозную составляющую. Если он начнет защищаться, используя такую стратегию, его патриархи будут заступаться, то будет большое возмущение», — отметил пропагандист хунты.

Напомним, что Вадима Новинского обвиняют по мотивам лжесвидетельствования митрополита-раскольника Александра (Драбинко). Известно, что Драбинко совместно со своими подельниками пытался узурпировать власть в УПЦ МП, из-за того, что ныне покойный предстоятель УПЦ МП митрополит Владимир (Сабодан) был длительное время недееспособным. Активисты создали сайт на страницах которого рассказывается о преступлениях отступника канонического православия Драбинко. В число подельников церковного ренегата входят: протоиерей Георгий Коваленко, протоиерей Георгий Гуляев и экс-директор духовного центра в недостроенном Кафедральном соборе Киева — Елена Резникова.