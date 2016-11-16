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Главная Обама встретится с лидерами Евросоюза, чтобы дать им указания о продлении антироссийских санкций опубликовано Nvb2003 в Ср, 16/11/2016 - 22:02 Новость: тема тэги гео Президент США Барак Обама, даже после избрания Дональда Трампа, не может отказаться от антироссийской риторики и напоследок встречается со своими вассалами из Европы, чтобы дать необходимые инструкции по продолжению антироссийской политики. Как сообщает агентство Reuters, со ссылкой на свои источники, Обама встретится с лидерами Евросоюза, чтобы обсудить продление санкций против России, встреча пройдет в Берлине 18 ноября. В переговорах будут участвовать лидеры Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании. Планируется, что Обама и европейские лидеры обсудят продление санкций в отношении Москвы, а также затронут вопрос введения новых ограничений в связи с действиями России в Сирии.

Собеседник агентства рассказал, что европейские политики весьма напуганы тем, что вновь избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские санкции. Ведь тогда лидеры ЕС, которые на протяжении всего президентского срока Обамы обвиняли Россию во всевозможных прегрешениях и вводили под любыми предлогами антироссийские санкции, окажутся в крайне неудобном положении и в изоляции, в которой в их заветных мечтах должна была оказаться Россия, останутся лишь они сами.

Согласно информации Reuters, Евросоюз с упертостью достойной тех самых мышей, которые плакали и кололись, но продолжали пожирать кактус, планирует в декабре продлить антироссийские санкции. Напомним, действие существующих санкций истекает в январе 2017 года. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее